عبد الله حمدوك يحسم الخلاف حول الوزارات الثلاث مع قوى الحرية

توافق رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، يوم الأربعاء، على أسماء المرشحين لشغل 3 حقائب كانت قد تسببت في تأخير إعلان الحكومة الجديدة حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية”، عن مصادرها.
وتكتمل قائمة الوزراء التي تضم 14 وزيراً، بعد الاتفاق على الثلاث وزارات المختلف بشأنها والتي رشح لها أحمد محمد طاهر، للبنى التحتية، ومعتصم محمود جلب، للثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي، للحكم الاتحادي.
وينتظر أن يعتمد مجلس السيادة الأسماء المرشحة بعد رفعها له من قبل رئيس الوزراء.
وكان الجيش السوداني، قد رشح كلاً من جمال عمر، لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي، لشغل حقيبة وزارة الداخلية.
شبكة الشروق + وكالات