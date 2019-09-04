(مجموعة الجنيد) تدعم(3500) أسرة متضررة بودرملي والنيل الأبيض

قدمت مجموعة الجنيد للأنشطة المتعددة ، دعماً لـ (1000) أسرة متضررة من الفيضانات بود رملي شمال بحري، فيما تقدم الأسبوع المقبل مواد ايواء وغذاء ودواء لـ (2500) أسرة من المتأثرين بالأمطار والسيول بالنيل الأبيض.
وقال عمر عطا المنان نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو رئيس مجلس الإدارة، وجه بدعم مباشر للمتضررين من السيول والأمطار بكافة أنحاء البلاد، وتم تكوين لجنة طوارئ متخصصة لدعم المتأثرين في كل الولايات، منها قافلة ود رملي أمس والتي اشتملت على قافلة صحية وعلاجية ومواد إيوائية وغذائية.
وكشف عمر عطا المنان، عن تكوين غرفة طوارئ متخصصة لدعم المتضررين في أرجاء البلاد، وذلك بتوجيه مباشر من الفريق عبد الرحيم دقلو.
وأشار لدى تفقده المناطق المتأثرة بود رملي ، إلى إن مجموعة الجنيد درجت على دعم المتضررين والمحتاجين لأن ذلك يندرج ضمن صميم واجباتها في إطار المسؤولية المجتمعية.
الخرطوم 4-7-2019(سونا)