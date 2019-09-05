المحقق يكشف للمحكمة معلومات جديدة في مقتل مُعلِّم خشم القربة

كشف المحقق الثالث، تفاصيل جديدة في مقتل مُعلِّم خشم القربة الأستاذ أحمد الخير.وقال المتحري وكيل ثالث نيابة أبو بكر عثمان السيد أمام قاضي محكمة الأوسط أم درمان برئاسة قاضي الاستئناف المُكَلّف الصادق عبد الرحمن أمس، إنّه بعد اِطّلاعه علي يومية التحري، وجد قراراً صادراً من جهاز المخابرات العامة لرفع الحصانة عن المتهمين من الأول وحتى الثالث.
وأشار إلى مُخاطبة مدير المكتب التنفيذي لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات للإفادة عن أسماء أعضاء جهاز المخابرات الذين كانوا بوحدة خشم القربة، وأوضح أنّ المتهم الثالث الملازم بجهاز الأمن وحدة أمن كسلا، كشف أنّ النقيب (المتهم الأول) هو من أعطى أوامر للقوة بضرب المعتقلين بالخراطيش، وقال إنّ حضورهم لمحلية خشم القربة تم بناءً على أوامر من النقيب لحسم تظاهرات بالمحلية.
الصيحة