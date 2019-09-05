خبير بيئي يكشف معلومات خطيرة عن المياه الجوفية بالخرطوم

قال الخبير البيئي د. محمد نصر إن كل المياه الجوفية في الخرطوم غير صالحة للشرب او الزراعة بسبب تلوثها بـ(السابتنك تنك). وفي غضون ذلك، أكد الأمين العام لمجلس البيئة د.بشرى حمد أحمد في منتدى أمس، إن الكوارث البيئية التي حدثت غير مسبوقة ويجب معالجتها بعيداً عن البيروقراطية وتدخلات الدولة والاجتهاد الفردي.
ومن جهته وصف الخبير البيئي د. محمد نصر السكن العشوائي بالعمل الممنهج لجعل الخرطوم بلا هوية من خلال التوطين في السكن العشوائي. وقال نصر إن هنالك ترتيبات لتوطين 500 قرية بالخرطوم بالاستقطاب السياسي وأن السياسة الخرقاء دمرت أربع مخططات هيكلية للمركز.
الانتباهة