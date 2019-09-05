السعودية تقدم إمداداً طبياً لمستشفيي إبراهيم مالك وبشائر لعلاج 10 آلاف مريض

أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، تلقي مستشفيي إبراهيم مالك وبشائر، إمداداً طبياً من قبل الحكومة السعودية يكفي لعلاج 10 آلاف مريض.
ونوه بابكر خلال زيارة السفير السعودي على بن حسن جعفر لمستشفيي إبراهيم مالك وبشائر اليوم (الخميس)، إلى أن المستشفيين من أكبر المستشفيات بولاية الخرطوم ويقعان في مناطق ذات كثافة سكانية عالية حيث يصل التردد اليومي لمستشفى إبراهيم مالك (1700) مريض، وان المستشفى تتوفر به كافة اقسام جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام ويشمل كل التخصصات الدقيقة ونساء وتوليد ،لافتا إلى أن العطاء متواصل من قبل المملكة العربية السعودية والذي شمل متضرري السيول وتمثل في إعانات مختلفة، مبينا إقامة عيادات لمتضرري السيول بمنطقة ودرملي ومنطقة النخيلة إضافة إلى منطقة الجيلي ومنطقة غبوش جنوب الحزام.
وأشار السفير السعودي إلى استمرار المساعدات والتي تشمل أدوية ومواد غذائية وغيرها حسب التوجيه من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .
الصيحة