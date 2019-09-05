اعلان تشكيل مجلس الوزراء في السودان ورسمياً مدني عباس مدني للتجارة والصناعة

أعلن رئيس مجلس الوزراء في السودان د. عبد الله حمدوك مساء الخميس تشكيل الحكومة الإنتقالية.
السفير عمر بشير منيس وزارة شئون مجلس الوزراء.
الفريق شرطة الطريفي ادريس لوزارة الداخلية
الفريق اول ركن جمال الدين عمر لوزارة الدفاع
ولاء عصام البوشى وزارة الشباب والرياضة
د. نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل
السيدة أسماء محمد عبد الله .. وزارة الخارجية
السيد د. ابراهيم أحمد البدوي وزيراً للمالية والتخطيط الإقتصادي
السيد د. اكرم علي التوم وزيراً للصحة
السيد د. محمد الامين التوم وزيراً للتربية والتعليم
السيد مدني عباس مدني وزيراً التجارة والصناعة
السيد عادل علي ابراهيم وزيراً للطاقة والتعدين
السيد ياسر عباس محمد علي وزيراً للري والموارد المائية
السيد عيسي عثمان شريف وزيراً للزراعه والموارد الطبيعية
السيده لينا الشيخ محجوب وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية
السيده دكتورة انتصار صغيرون وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
السيد فيصل محمد صالح وزيراً للثقافة والاعلام
السيد يوسف آدم الضي وزيراً للحكم الاتحادي
لسيد نصر الدين مفرح وزيراً للشئون الدينيه والأوقاف