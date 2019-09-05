حمدوك يتفق مع لجنة المعلمين على ضرورة استئناف الدراسة

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين على ضرورة استئناف الدراسة، التي توقفت عدة مرات خلال العام الجاري.
وكان حمدوك وجه باستئناف الدراسة، في كل ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري، لكن لجنة المعلمين أبدت تحفظات على هذا القرار.
وقال مجلس الوزراء السوداني – في بيان اليوم الخميس- إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي.
وقال عمر بابكر حسن عضو اللجنة – في تصريح صحفي بعد الاجتماع – إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تساند عبر تحالف “تجمع المهنيين السودانيين”، برامج الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة السودانية، موضحا أن الإجتماع أكد ضرورة استئناف الدراسة مع العمل بصورة جادة على معالجة الأمور المتعلقة بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.
وأوضح أن المذكرة – التي تسلمها رئيس الوزراء – تضمنت عدة محاور تتعلق باستئناف العام الدراسي والمطالبة بالاهتمام بقضايا التعليم وإعطائها الأولوية، فضلا عن تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية.
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