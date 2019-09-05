رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خطوة إيجابية

وصف رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى تشكيل الحكومة بالخطوة الإيجابية وأكد عدم تلقيهم أى إتصال من الحكومة الجديدة بشأن السلام حتى الآن.
وقال الهادي في تصريح لـ (باج نيوز) : نتمنى أن ينجح حمدوك في إختيار حكومة راغبة وقادرة على إتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن السلام، وأن يتم تشكيل مفوضية السلام من شخصيات مُستقلة وحريصة على إحلال السلام الشامل.
وأكد الهادي أن الثورية جاهزة لخوض معركة السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية وينهى التهميش بمشاركة أبناء الهامش في مؤسسات الانتقال وذلك من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وأثني الهادي على موقف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وأشار إلى أنه مُنحاز لاهتمامات الجبهة الثورية بشأن السلام، وأعلن أن الدقير طرح مبادرة لتضييق الفجوة بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير وأشار إلى أنه قدم مقترحات بشأن تصحيح مسار قوى الحرية، وقال: “أتمنى أن تجد أراءه القبول من قبل قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير”.
الخرطوم: باج نيوز