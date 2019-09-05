رئيس الوزراء: الحكومة الانتقالية ستبدأ العمل فوراً

اعلن دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أن قائمة الحكومة الانتقالية التي تم اعلانها ستبدأ العمل فورا لان الدولة الناجحة تبنى على المؤسسات.
واعتذر دكتور حمدوك عن التأجيل الذي صاحب هذا التشكيل وقال إن السبب الرئيسي تمرين الديمقراطية واجراء مشاورات واسعة وعميقة تستصحب كل المعايير المرتبطة بالمعايير المتفق عليها والنوع .
واضاف أن المرأة شاركت في الثورة اكثر من الرجال وان الثورة نفسها تميزت وتختلف عن ثورات السودان السابقة التي كانت في المركز بينما كانت الثورة في كل بقاع السودان وكان لزاما أن ينعكس هذا في التشكيل الوزاري حتى يرى كل السودانيين انفسهم في هذا التشكيل.
وقال د. حمدوك “لحد كبير نجحنا في التشكيل والتحية لقيادات الحرية والتغيير والمجلس السيادي بشقية العسكري والمدني الذي يعمل في تناغم وجدية لبناء شراكة حقيقية” .
واضاف حمدوك “تبدأ اليوم مرحلة جديده لبناء سودان نفخر به ويسع الجميع” ، وقال إن الاولويات للحكومة الجديدة تتمثل بشكل عام في ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام .
واشاد حمدوك بقيادات الحركات المسلحة وهنأ الجبهة الثورية على نجاح اجتماعها في جوبا ولإيجابيتهم في دعم الثورة والاستعداد للسلام ، وقال انهم شركاء اصيلون في هذه الثورة لانهم خلقوا ظرفا مواتيا لتحقيق السلام .
واشار الدكتور حمدوك الى أن عملية السلام بدأت بالتحضير عبر تشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي لوضع اطار عام لشكل السلام.
واضاف أن من اولويات الحكومة الجديدة معاش الناس والالتزام الصارم بالعدالة الاجتماعية الى جانب الالتزام بسياسة خارجية تقوم على مصلحة السودان .
الخرطوم 5-9-2019م (سونا)