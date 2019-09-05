حمدوك: الدولة الناجحة تبني علي المؤسسات الفاعلة

قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ان الدولة الناجحة تبني علي الموسسات الفاعلة وعلي خدمة مدنية تقوم علي الكفاءة والمهنية والمصداقية، مبينا ان الخدمة المدنية تعد العمود الفقري والسند لأي برنامج سياسي واضاف (نطمح في خلق خدمة مدنية نفخر بها جميعا) .
وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمناسبة اعلان التشكيل الوزاري “اننا استغرقنا وقتا طويلا في التشكيل الوزاري بسبب تمسكنا بضرورة الالتزام بالكفاءة وتمثيل النوع والاقاليم” واوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع اللبنات الاساسية لقضاء مستقل لافتا إلي أن من اولويات الحكومة للمرحلة المقبلة تكمن في ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام مؤكدا ان حركات الكفاح المسلح شركاء اصيلين في الثورة .
واكد حمدوك سعادته بالتصريحات الإيجابية للحلو وعبدالواحد في دعم الثورة واستعدادهما للسلام وحيا رئيس الوزراء نجاح مؤتمر الجبهة الثورة والذي ادي لتوحيدها مؤكدا ان ذلك سيخلق امكانية تحقيق السلام الشامل وأعلن التزام حكومته بالعدالة والعدالة الإنتقالية لارتباطهما الوثيق بالسلام وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة للتشاور بشأن وضع تصور واطار عام حول تشكيل مفوضية السلام .
الخرطوم 5-9-2019م (سونا