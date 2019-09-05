حمدوك: دور “التلفزيون القومي” لم يُسعِدنا خلال الفترة الماضية

أكد رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك على دور الإعلام بصورة فاعلة خلال الحكومة الانتقالية.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مساء يوم “الخميس” لإعلان الحكومة “لم نكن سعيدين بالدور الذي يقوم به تلفزيون السودان خلا الفترة الماضية” وشدد على أنه لابد من خلق مناخ جديد في الإعلام، وأشار إلى إختلاف الإعلام وتأثيره خلال فترة الحكم الشمولي والديمقراطية.
وبشأن الأوضاع الاقتصادية أكد أنها من أهم أوليات الحكومة الانتقالية وأشار إلى أن هناك عدد من الأكاديميين والخبراء وضعوا برنامج لفترة الستة أشهر الأولي لمعالجة الجوانب الاقتصادية لافتاً إلى أن الحرب تُكلف البلاد 70% من ميزانيتها، ونوه إلى أن الأوضاع الحالية تحتاج إلى توفير “8” مليار دولار بجانب المعالجات الإقتصادية الأخري وإصلاح الخلل في الميزان التجاري.
وبشأن السياسية الخارجية وصف أن السودان يعيش حالياً شهر عسل مع دول الخارج مما يساهم في حل جملة من القضايا مؤكداً حرصه علي معالجة مشكلة الديون بالإنفتاح علي العالم وفقاً لسياسية خارجية متوازنة تُراعي مصالح السودان في المقام الأول والأخير.
الخرطوم: باج نيوز