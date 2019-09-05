حمدوك: عمر قمر الدين سيكون مشاركاً في الفترة الإنتقالية

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر قمر الدين سيكون مشاركا بفاعلية في أجهزة الفترة الإنتقالية .
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بمناسبة إعلان التشكيل الوزاري بمجلس الوزراء أن هناك اتفاقا تم بشأن تعيين وزراء الدولة في الحكومة الإنتقالية للإستفادة منهم في معالجة خلل التمثيل الجغرافي في الحكومة.
وقال إن إعلان التشكيل الوزاري للحكومة المدنية الإنتقالية يعد بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ السودان .
واوضح حمدوك أن مسألة الإختلاف حول الشأن السياسي امر طبيعي ومقبول خاصة في ظل الديمقراطية مؤكدا إيمانه العميق بعدم إقصاء أي حزب من الساحة السياسية مبينا أن الفيصل في تمثيل المواطنين هي الإنتخابات وأن البرامج التي تقدمها القوي السياسية ستكون المحك في اختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات الدستورية .
الخرطوم 5-9-2019م (سونا)