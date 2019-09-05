صحفي: تعيين مدني عباس وزير للصناعة والتجارة صك براءة من حمدوك في مواجهة الاتهامات التي طالته

قال الكاتب الصحفي حسين ملاسي مساء الخميس (تعيين مدني عباس وزير للصناعة والتجارة صك براءة من حمدوك لمدني في مواجهة الاتهامات التي وجهت إليه من خلال اتهامهم لمنظمة نداء التي كان يديرها).
وكتب محمد حسن عربي القيادي في حزب المؤتمر السوداني بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (بعد إعلان رئيس الوزراء عن تعيين معالى الوزير مدني عباس مدني وزيرا للصناعة والتجارة. موقفنا الداعم للحكومة الانتقالية لن يتجزأ، نحن فى خدمة الحكومة الانتقالية وتحت تصرفها وكامل دعمنا لمعالى الوزير) .
وأضاف عربي (نحن ندرك أن مدني عباس مدني وحده من كل أفراد الحكومة من تم اختياره من بين قادة قوى الحرية والتغيير اللذين اصيبوا فى مجزرة اعتصام القيادة ولا أحد يزايد علي سيرته النضالية ونقاءه وسنضع تحفظنا المعلن جانبا).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين