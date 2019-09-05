أيهما أنسب للسودان الحكم البرلماني أم الرئاسي؟، حمدوك يرجح النظام الرئاسي

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء اهتمام حكومته بالصرف على التعليم والصحة والتنمية ، مشيرا إلى ضرورة خلق الكادر البشري المؤهل في العملية التعليمية بتحسين الأوضاع المادية للمعلمين وتأهيلهم وتدريبهم وإعادة الاحترام للمعلم كما في السابق وإعادة المدارس والجامعات لدورها الطليعي لوضع اللبنة الأولى للدولة مشيرا إلى تجارب البلدان التي اهتمت بالعنصر البشري في سنغافورة واليابان والتي وضعت الصرف على التعليم في أولوياتها .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاعلان التشكيل الوزاري الخميس أن من أولويات الحكومة الانتقالية الصرف على البحث العلمي ووضع المزيد من الموارد لخلق بيئة موائمة للبحوث وربطها بالواقع .
وعن هيكلة الخدمة المدنية أشار حمدوك إلى أنها العمود الفقري والسند لأي برنامج سياسي وتتطلب الشفافية والمعافاة والقدرة للاحتفاظ بالتاريخ المؤسسي والموروث لافتا إلى طموحه لخلق خدمة مدنية يفتخر بها مؤكدا اهتمامه بالتأهيل والتدريب لترقية الخدمة المدنية.
وطالب حمدوك الإعلام بلعب الدور المساعد لخلق مناخ صحي معافى يسهل فيه إدارة الخلاف مضيفا بصعوبة عمل الإعلام في ظل نظام شمولي مطالبا بخلق مناخ جديد .
وأكد حمودك ضرورة هيكلة الدولة السودانية التي تحترم التنوع والتماييز لافتا إلى أن تمثيل النساء غير عادل (أربع وزارات) مستدركا بأنها بداية صحيحة للخطوات الأولى لمعالجة التنوع والتعدد والكفاءات مبينا امتداد التشكيل الوزاري لرمزية الثورة بتمثيل الشباب .
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن قضايا الحكم في السودان ستتم مناقشتها وحسمها بواسطة المؤتمر الدستوري .
وقال نحتاج لمناقشة موضوع شكل الدولة السودانية عبر نقاش جاد حول أيهما أنسب للسودان الحكم البرلماني أم الرئاسي، ورجح حمدوك النظام الرئاسي وقال في هذا الخصوص إن استدامة الديمقراطية في التجارب في عدد من البلدان والإقليم بالنظام الرئاسي .
وقال رئيس الوزراء بشأن التشكيل الوزاري إن الفوز بالأغلبية ليس بالأمر السهل .
وحول موضوع الولايات أوضح ان الحكومة ستشرع حسب الوثيقة الدستورية الإتفاق علي ولاة بشكل مستعجل واستكمال اجهزة الحكم المحلي وأضاف سنستصحب في معايير اختيار الولاة التمييز الإيجابي للولايات، وحول وزارتي الدفاع والداخلية قال إنهما يخضعان لمجلس الوزراء .
الخرطوم 5-9-2019م (سونا)