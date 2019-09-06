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سياسية

2019/09/06

2019/09/06


ياسر عرمان: نتفق مع رؤية رئيس الوزراء السوداني حول السلام



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أكد نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال، ياسر عرمان، الجمعة، أن الحركة متفقة مع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك حول السلام في البلاد.

وقال في مقابلة مع العربية: “نتفق مع رؤية رئيس الوزراء السوداني حول السلام رغم تعقيد الوضع”.

وأضاف: “نحن مستعدون للانخراط الفوري في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية”.

 

إلى ذلك، اعتبر أن الإفراج عن أسرى الحركات المسلحة السودانية سيدفع عملية السلام إلى الأمام.

كما كشف عن زيارة وفد حكومي سوداني عالي المستوى إلى جوبا قريباً من أجل دفع عملية السلام قدماً.

المشهد

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