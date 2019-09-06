الإنتباهة تكشف تفاصيل مثيرة حول اجتماع جوبا الكبير

كرَّم القائد الاعلى للجيش الشعبي الحكومي رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، كرَّم قدامى المحاربين في الحرب الاهلية قبل الاستقلال في برنامج تكريمي نُظم بمقر وزارة الدفاع (بيلفام) صباح أمس، بمشاركة اسقفية الرجاف بمناسبة الذكرى (64) للمحاربين القدماء. وشمل التكريم كل من الدكتور منصور خالد والجنرال جوزيف لاقو و مولانا أبيل ألير و البروفيسور موسيس مشار وانجلو بيدا والجنرال جورج كونقور والدكتور بونا ملوال والبروفيسور فرانسيس دينق مدينق، كما ضم التكريم عدداً آخر من قيادات الادارة الاهلية ومنح المكرمون جوائز مختلفة منها وسام البطولة الوطنية ووسام السلام واسد جنوب السودان ووسام الاستقلال. فيما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:-
أدق التفاصيل
علمت (الإنتباهة) أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت قال خلال مخاطبته الاجتماع الكبير لقادة الحركات المسلحة السودانية الذي عُقد بالعاصمة جوبا مساء اول امس، انه سيقوم بإبلاغ حكومة الخرطوم رسمياً من اجل ارسال وفدهم الى جوبا من اجل البدء في التفاوض، مضيفاً بأنه سيظل الى جانب الجبهة الثورية (الحركات المسلحة السودانية) حتى لو فشلت المفاوضات مع الخرطوم، وان حكومته ستجرى كل الجهود من اجل حل العقبات التي يمكن أن تواجه المفاوضات بين الجبهة الثورية وحكومة الخرطوم.
في ذات الاتجاه أكد قادة الجبهة الثورية انهم سيبذلون كل الجهود من اجل انجاح مبادرة الرئيس سلفا كير لأجل احلال السلام في السودان. وقال القيادي بقطاع الشمال إن الاجتماع الذي عقد في جوبا تطور مهم حيث توحدت الجبهة الثورية بشكل كامل تحت قيادة الهادي ابراهيم يحيى ونائبه مالك عقار والامين العام جبريل ابراهيم، وان الاجتماع الذي عقد في قصر الرئاسة في جوبا وحضره عبد العزيز الحلو للمرة الاولى يشير أن الجميع سيعملون ضمن خطة احلال السلام.
من جانبه شكر الهادي ادريس الرئيس سلفا كير على اتاحة الفرصة لهم من اجل توحيد الجبهة الثورية، واضاف الهادي انهم توحدوا من أجل السلام وليس الحرب ضد الخرطوم لأن التحول الديمقراطي لن يتم إلا بإنهاء الحرب، مؤكداً استعداهم للمشاركة في المؤسسات الانتقالية بالسودان بعد اتفاق السلام باعتبارهم ممثلي لقوى الهامش. كما نفى الهادي علاقة الجبهة الثورية بالاحداث التي وقعت في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بين المحتجين وقيادات قوى الحرية والتغيير، مما ادى الى إلغاء الندوة، واصفاً الحادثة بالمؤسفة.
قلق مفوضية
أعربت مفوضية وقف اطلاق النار والترتيبات الامنية بدولة جنوب السودان عن مخاوفها من تجدد الاشتباكات في البلاد في ولايتي (غرب بحر الغزال) و(ولاية وسط الاستوائية). وقال رئيس المفوضية الجنرال ديستا أبيتشي أغينو إنه يجب التحقيق في الاشتباكات التي وقعت بين الحكومة وفصائل المعارضة غير الموقعة على الاتفاق المنشط، منعاً للتصعيد.
دعم أفريقي
نقل الاتحاد الأفريقي 640 خيمة متعددة الأغراض جواً تبرعت بها الكاميرون لتوزيعها على 35 موقعًا لتجميع القوات في جنوب السودان. وقال عضو اللجنة الوطنية للمرحلة قبل الانتقالية دينق كور أود أن أعرب عن الشكر على هذا التبرع الذي أرسل إلينا من الكاميرون. هذه دفعة رائعة وأعتقد أننا سنكون قادرين على بدء التجميع قريبًا. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) فإن الخيام سيتم استخدامها لتعزيز المواقع المختلفة من خلال توسيع قدرتها على تجميع وفحص وتعبئة الجنود الذين سيتم نشرهم في القوات الموحدة. وقال أمادو سيساي من الاتحاد الأفريقي هذا عنصر أساسي في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، وزاد لم نتمكن من القيام بذلك في شهر مايو الماضي لأن قطاع الأمن كان متخلفاً. ولهذا السبب، رأت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه من الضروري تقديم بعض الدعم العيني حتى يمكن تدريب القوات الموحدة تحسباً لتشكيل حكومة منقحة في 12 نوفمبر.
انهيار مرتقب للاتفاق
أعرب نائب زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان الدكترو هنري اودورو أن فشل حكومة سلفا كير في توفير الاموال لتنفيذ اتفاق السلام قد يعيد البلاد الى الحرب مجدداً حيث فشلت في توفير مبلغ (100) مليون دولار لتشكيل الحكومة الانتقالية بينما تقوم بإنشاء طرق بين الولايات بمبلغ (700) مليون دولار، وقال هنري إن الاولوية هي للسلام وليس الطرق وأن اسوأ السيناريوهات البديلة حال انهيار الاتفاق العودة الى الحرب مجدداً.
وفي المقابل قال وزير الاعلام الاتحادي بدولة الجنوب مايكل مكوي لويث إن خطط التنمية في البلاج هي مسؤولية الحكومة ويجب أن تستمر وأن الحكومة بدأت في تنفيذ الاتفاق عبر تقديم الغذاء الى معسكرات التجميع.
انشقاقات بحركة شاقور
كشف الناطق الرسمي باسم حركة جنوب السودان المتحدة، عن بوادر خلافات في الحركة على خلفية قرار رئيس الحركة بتجميد نشاط عدد من القيادات السياسية والعسكرية في الحركة دون توضيح أسباب. وأصدر رئيس الحركة ديناي جوك شاقور، قراراً بتاريخ 31 أغسطس الماضي، بتجميد النشاط العسكري والسياسي لثلاثة من قياداته، مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة حال عدم احترام القرار. ووفقاً للقرار، تم تجميد نشاط كل من بيديت توت ياي، نائب رئيس الأركان لشؤون العمليات، ماكوم متوف طيان، مسؤول العلاقات الخارجية، والناطق باسم الحركة جوان دار، دون أن يوضح القرار أسباب تجميد نشاطهم. وقال الناطق باسم الحركة، جوان دار، في تصريح لـراديو تمازُج الاثنين، إن القرار الصادر من رئيس الحركة بتجميد نشاطهم، غير قانوني، بعد انتهاء فترة رئاسته للحركة في 16 أغسطس الماضي. وفي شهر مايو الماضي تم تكليف شاقور، رئيساً للحركة لفترة ثلاثة أشهر، بعد وفاة مؤسسها الجنرال بيتر قديت ياك. وأوضح جوان دار ، في حديثه أن قرار تجميد نشاطهم جاء بعد أن عقدت قيادة الحركة اجتماعاً بمباركة من رئيسها شاقور، بهدف مناقشة كيفية اختيار رئيس جديد وملء المناصب الشاغرة والنظر في شكاوى القيادات العسكرية، بجانب الترتيبات الأمنية والسياسية داخل الحركة قبل تكوين حكومة انتقالية في نوفمبر. وتابع رئيس الحركة قام بإصدار قرار تجميد نشاط القيادات الثلاث، بعد استلامه توصيات الاجتماع الذي قرر فيه الأعضاء عقد اجتماع طارئ في 6 سبتمبر الحالي لمناقشة الأوضاع داخل الحركة. وزاد هذا القرار تم في جوبا، وليس في رئاسة الحركة في الغابات، ونحن سنعقد الاجتماع الطارئ، بحضور الرئيس او غيابه حسب التوصيات.
واتهم جوان دار، رئيسه بالخروج عن خط الحركة، مشيراً إلى أن شاقور تأخر في إصدار الأوامر للقوات من أجل إبلاغ أنفسهم إلى نقاط تجميع القوات حسب الترتيبات الأمنية.وأصبح شاقور، رئيساً لتحالف الجماعات المعارضة سوا في يوليو الماضي ، الأمر الذي أدى الى انشقاق التحالف الى مجموعتين، مجموعة تضم 6 حركات ومجموعة شاقور وشانقسون. وفي العام الماضي انشق تحالف سوا إلى مجموعتين، بقيادة كلاً من رئيسه المؤقت قبريال شانقسون والجنرال الراحل بيتر قديت، الذي خلفه ديناي شاقور.
مخيم خيري اسلامي
احتضنت عاصمة جنوب السودان، إطلاق مخيم العيون الخيري بتنظيم وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية مع مجموعة مستشفيات مكة الخيرية بالسودان، والمجلس الإسلامي لجنوب السودان بحضور كل من وزير الصحة الاتحادية الدكتور رياك قاي كوك، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي والسفير السعودي لدولتي جنوب السودان والسودان السفير علي حسن بن جعفر، والأمين العام للمجلس الإسلامي الشيخ عبد الله برج روال. وقال الأمين العالم للمجلس الإسلامي لجنوب السودان عبد الله برج روال إن المخيم عالج 5 آلاف مريض خلال 4 أيام، وفر خلالها خدمات الفحص المجاني والأدوية، بجانب إجراء عدد من العمليات لتقويم البصر وسحب المياه البيضاء وغيرها من العلاجات كخدمات خيرية مجانية وتوفير نظارات مجاناً، في باكورة المشروعات التي تنفذها مؤسسة البصر الخيرية العالمية التي تهتم بصحة العيون والبصر حول العالم، وترغب في أن تمتد خدماتها للمحتاجين من مرضى العيون، لتكون خدمات مراكز ومستشفيات مكة للعيون متوفرة للجميع بأسعار رمزية، وبإطلاق هذه المبادرة الصحية الخيرية يرغب المجلس الإسلامي في توسيع نشاطاته لتشمل المجتمع بشكل عام في إطار مساعي التنمية وتعزيز صحة المواطنين.وأوضح روال أن مشاركة السفير السعودي الجديد لدى جنوب السودان بداية بأعمال خيرية أخرى قادمة عبر تنسيق جهود الدعم بواسطة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب السودان التي ينتظر أن تعمل على بناء جسور التعاون ومد الصلات بين شعبي البلدين وتسهيل الدعم المقدم من مؤسسات المملكة العربية السعودية الرسمية والخيرية سواء بسواء.
استلام رسمي للوزارة
تسلم وزيرة الخارجية الجديدة اووت دينق اشويل رسمياً منصبها لتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جوبا امس بعد ان قام بأداء القسم يوم الثلاثاء الماضي امام الرئيس سلفا كير ميارديت، واحتفل العاملون بالوزارة بالوزيرة الجديدة حيث شارك في الاحتفالية كل من نائب الوزيرة دينق داو و وكيل الوزارة الجديد ميان دووت وول، وتجدر الاشارة أن الاحتفالية لم يحضرها الوزير المقال نيال دينق نيال.
مصر تستبدل سفيرها
اصدر الرئيس المصري قرارات بتعنيين سفراء لبلاده قضى القرار بنقل سفير جمهورية مصر العربية في دولة جنوب السودان السفير احمد بهاء الدين ليتم تعيينه في منصب سفير بديوان عام الوزارة اعتباراً من السادس من اكتوبر القادم، وجرى تعيين محمد منصور محمد علي قدح ليكون مندوباً فوق العادة بلقب سفير لدى حكومة دولة جنوب السودان.
إيقاف تعليق الوطن
رفعت وزارة الاعلام بدولة جنوب السودان رسمياً الحظر عن صحيفة (الوطن) الصادرة باللغة العربية في البلاد بعد أن اوقفت خلال الاشهر الماضية بعد اكمال اجراءات تجديد الترخيص، ومنحت سلطة الاعلام بالبلاد الصحيفة بالعودة اعتباراً من الخامس من سبتمبر الجاري، بدوره اعلن رئيس التحرير مايكل كريستوفر أن صحيفته ستعاود الصدور ابتداء من الاسبوع القادم.
الانتباهة