“ولد لبات” خلال وداعه الوفد الزائر يبعث برسائل إلى حمدوك

دعا الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، للإستعانة بكفاءات من داخل وخارج قوى الحرية والتغيير لإدارة البلاد مشدداً على أنه التقى كثيراً منهم خلال رحلة المفاوضات التي امتدت لأشهر.
وأثنى ولد لبات خلال وداعه الوفد الزائر إلى نواكشط والمكون من قيادات قوى التغيير والمجلس العسكري سابقاً على الأطراف السودانية من جانب المدنيبن والمكون العسكري على اسهاماتهم في التوصل لاتفاق من شأنه أن يُحدث الاستقرار في السودان مع توفر الإرادة.
وبعث بتهانيه لحمدوك والحكومة الجديدة متمنياً أن ينعم السودان برخاء.
ووجه ولد لبات دعوة احتفائية في بلاده لأعضاء وفد التفاوض والسفراء الأجانب ورئيس بعثتي الاتحاد الأوروبي والأفريقي، ووكيل الخارجية إلهام شانتير، والسفير الإماراتي ومسؤول الإعلام في السفارة السعودية، والقنصل المصري، بالإضافة إلى شخصيات قومية وإعلامية وبعض رجال الأعمال وومثليهم.
وتكفل ولد لبات بالرحلة، وقال إن تفويضه من الاتحاد الإفريقي انتهى وبات لا يحمل السودان سوى الحب والذكريات الجميلة وأراد أن يودعهم بهذه الطريقة.
باج نيوز