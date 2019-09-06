الدعم السريع: مستمرون في تأمين الموسم الزراعي

تفقد قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور المقدم موسى حامد دوداي الجمعة سير الموسم الزراعي والأوضاع الأمنية بوحدة (كندوبي) الادارية التابعة لمحلية سربا شمال الولاية .
واكد قائد ثاني الدعم السريع أن حماية الموسم الزراعي بتوجيه من عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو، مشيرا الي أن تأمين الموسم الزراعي سيستمر حتي نهاية الحصاد .
والتقي دوداي خلال زيارته رجال الإدارة الأهلية والمشايخ والمزارعين والرحل وأطلع على مجمل الأوضاع بالمنطقة ،ودعا مواطني (كوندبي) إلى التعايش السلمي ونبذ الجهوية والعنصرية التي قال انها تحول دون الوصول الي السلام الشامل .
وتبرع قائد ثاني الدعم السريع بمحطات للطاقة الشمسية لانارة مسجد المنطقة ووعد بمزيد من الدعم لاكمال بناء المسجد .
وتفاعل المواطنون بسوق كوندبي مع قائد ثاني الدعم السريع الذي وقف على الأوضاع في السوق، وعبروا عن شكرهم لقوات الدعم السريع وقائدها، واشاروا الي أن الدعم السريع كان هو الجسر المؤدي نحو التغيير .
وحيا أمير منطقة كندوبي الأمير عبدالعزيز أبكر جهود قوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بالولاية، مشيرا إلى جهودها في حماية الموسم الزراعي وتقديم الخدمات للخلاوى والمساجد.
وقال ممثل الرحل بكندوبي عبدالمجيد عبدالله إن الجهود التي تبذلها قوات الدعم السريع تجاه الرحل انعكست إيجاباً في فتح المسارات والمراحيل، مؤكدا سعيهم إلى تفعيل دور الإخاء الصادق لرتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين الرحل والمزارعين، معربا عن سعادتهم بوجود قوات الدعم في المنطقة .
الجنينة في 6-9-2019م (سونا)