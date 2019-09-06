حميدتي يُحذر من خلايا نائمة ويقول: الحكومة الحالية جيدة طالما ارتضاها الشعب السوداني

حذر عضو المجلس السيادي في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، من خلايا نائمة وأكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لها لافتاً إلى أن الديموقراطية لديها أعداء، وقطع بأن حزب “المؤتمر الوطني” المعزول لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية.
وأعرب حميدتي في مقابلة مع قناة “الحرة” العراقية يوم “الجمعة”، عن تفاؤلهم بالتغيير الذي حدث في البلاد، وقلل من المخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة الفترة الإنتقالية، وقال : “إن الحكومة الحالية جيدة طالما ارتضاها الشعب السوداني”، وأكد أنها ستعمل على حل الأزمة الاقتصادية بمختلف تبعاتها.
ودعا حميدتي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وأشار إلى إنتفاء أسبابها، وأكد على أستمرار التعاون مع الولايات المتحدة والتطلُع الى تطوير العلاقات بين الشعبين، ودعا أيضاً دول الاتحاد الأوروبي إلى الانفتاح على السودان.
وفي سياق أخر شدد حميدتي على أن قرار بقاء أو سحب القوات السودانية الموجودة ضمن قوات الشرعية في اليمن يحدده الشعب السوداني، وأشار إلى أن العسكريين قدموا تنازلات من أجل الإستقرار بإعتبار أن وضع السودان لا يحتمل.
الخرطوم: باج نيوز