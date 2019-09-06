حمدوك: وجود المعارضة مُهم والديمقراطية تمشي على قدمين

قطع رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك بأن التظاهر السلمي والتعبير حق مشروع ودعا لعدم التخوف من الإختلاف وأكد أنه أمر طبيعي في الديمقراطية، ووصف وجود المُعارضة بالمهم خلال المرحلة المُقبلة.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مساء يوم “الخميس لإعلان الحكومة ” إن المعارضة شئ مهم للحكومة والديمقراطية تمشي علي رجلين وليس رجل واحدة” ودعا لإدارة وحسم الإختلاف عن طريق صناديق الإقتراع والانتخابات.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من أجرم سوى كان ذلك في قضايا مُتعلقة بالحروب أو الفساد المالي، وأكد أن كل ذلك مكانه القضاء، وقال إنهم يطمحون لوضه اللبنات الأساسية لقضاء مُستقل بعيداًعن التدخلات السياسية.
الخرطوم: باج نيوز