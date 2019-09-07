توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين النوبة والبني عامر بالبحر الأحمر

أعلنت مبادرة حكماء ولاية البحر الأحمر عن توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين قبيلتي النوبة والبني عامر غداً لحماية السلم المجتمعي بين مكونات الولاية.
وقال المتحدث باسم المبادرة خليفة هتيش لـــ(اس ام سي ) إن حكومة الولاية قامت بمجهودات كبيرة لإعادة السلم والحياة لطبيعتها بالولاية، كاشفاً عن استقبال الولاية عدد من الوفود والإدارات الأهلية من ولايات كسلا وجنوب كردفان بجانب وفد المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية المركزية.
وأشار إلى أن الوفود وقفت على الأوضاع من خلال الجلوس مع حكومة الولاية واللجان الأمنية والقبيلتين، مؤكداً وقوف هذه الوفود على أوضاع المصابين وزيارة أسر الشهداء.
صحيفة الإنتباهة