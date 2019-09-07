مدني عباس وزيراً .. بعد (فحص ومحص) ..!!

دار سجال ولغط كثيف حول ترشيح الأستاذ مدني عباس مدني القيادي الحرية والتغيير وزيراً بحكومة حمدوك ، وإنقسم الرأي العام ما بين مؤيد لهذا الترشيح ورافض له بشدة ، ومنذ أن تسامع الناس ترشيح مدني للوزارة حتى وبدأت تنسج حوله كثير من الاتهامات وصلت حد دمغه بالفساد ونشر مستندات ومقاطع فيديو تشير إلى مشروع نفذته منظمته نداء التنمية السودانية في ليبا بجبل مرة وأن المشروع صرفت ميزانيته في الوقت الذي لم ينفذ فيه شيء على أرض الواقع أو ما نفذ لا يرقى لان يشار إليه كانجاز بل (مهزلة)، كما وصف ذلك نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تصدى آخرون بقوة ودافعوا عن نزاهة مدني مؤكدين جسارته وصموده عند الشدائد أثناء مراحل الثورة المختلفة ..أخيراً حسم رئيس مجلس الوزراء الجدل وأعلن مدني وزيراً للتجارة.
بعيداً عن الجلباب:
بالرغم من الصيت الواسع والشهرة لوالد مدني الراحل عباس مدني وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس ادارة جامعة النيلين والأقرب للإنقاذ التي حاولت في كثير من منعطفاتها إستقطاب من هم خارج نطاق أيدلوجيتها لضخ دماء جديدة في مشروعها ، بالرغم من كل ذلك كانت قناعات مدني تختلف عن محيطه وأفكاره تمتد عن نطاقه ، فهو لم يكن أسيراً لضاحية الرياض الراقية التي يسكن فيها ، وعند قبوله بجامعة الخرطوم لم ينضم لأي تنظيم سياسي ، واختار مدني المولود في العام 1975 م ، أن يكون ضمن كوكبة حركة الطلاب المحايدين ، وهذه الحركة هي أكبر حركة مطلبية عرفتها (أم الجامعات) ، وبالرغم من أنها أسست نتيجة قرارات ثورة التعليم العالي (المزعومة) في مهد الانقاذ والتي ألغت (السكن ، والاعاشة) إلا أن تأثيرها تمدد ليشمل كل الجامعات فحازت على جميع مقاعد اتحاد جامعة الخرطوم في العام 1989م وتوج حاتم المهدي رئيساً للاتحاد ، وكان لحركة طلاب الحياد النصيب الأكبر في مقاومة سياسات التعليم العالي وتعرض عدد كبير من منسوبيها للفصل عندما قاطعوا الامتحانات مع زملائهم وكان وقتها مدير الجامعة هو مأمون حميدة ، قد لا تسع المساحات لسرد تأريخ حركة الطلاب المحايدين بجامعة الخرطوم والتي إنتمى مدني إلى مدرستها في منتصف التسعينات ، ولكن يبقى المهم والأبرز أن هذه الحركة كانت جزءً من الحراك النضالي طوال الفترة الماضية ، صحيح أن معظم نشطاءها غادروا البلاد لكن آثر مدني عباس مدني البقاء وإلتحق بالعمل في منظمات المجتمع المدني ، ونال الماجستير في الدراسات الاجتماعية بعد تخرجه من جامعة الخرطوم في العام 1999م، ولم يكتف مدني بنشر توعية التغيير عن طرق الورش التي يشارك فيها أو تنظمها منظمته وإنما كان جزء من الحراك خاصة وأنه يتمتع بحصافة في الطرح إكتسبها من أنه كان كادراً خطابياً لحركة الطلاب المحايديين بجامعة الخرطوم ، كذلك من خلال العمل في المجتمع المدني الذي طور قدراته في النظر لقضايا المواطن السوداني نتيجة الاحتكاك المباشر ، ولذا تجده كان جزء من حراك العصيان المدني في نوفمبر2017 وانتفاضة 2013 ، ومنظماً لكثير من الفعاليات والانشطة المقاومة التي بلغت مداها بثورة ديسمبر ، وتشير مصادر إلي أن مدني هو كاتب الاعلان الأول الذي تلاه الأصم وعبره وجدت صفحة تجمع المهنيين قبولاً واسعاً في الوسائط بدلاً عن صفحة (الحراك) فظفر التجمع بقيادة الثورة ونجح في تحقيق آمال السودانيين.
الاعتصام شاهد عدل:
مدني ليس وحده من قيادات حركة الطلاب المحايديين التي شاركت في الثورة فبعضهم كان يطلب اجازات ويأتي للخرطوم للمشاركة هذا فضلاً لنضالات جعفر خضر في القضارف وما أدراك ما جعفر خضر ، ومن شواهد العدل على كفاح مدني إصابته في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة فضلاً عن نجاته من الموت هو وبقية اعضاء وفد الحرية والتغيير بعد عودتهم من ندوة حجر العسل وانحراف السيارة التي كانت تقلهم بطريق التحدي.
اتهامات الفساد
شارك مدني ضمن وفد الحرية والتغيير في مفاوضات رعتها القاهرة لتقريب الشقة بين الجبهة الثورية و(قحت) في أعقاب رفض الأولى للاتفاقين السياسي والدستوري لعدم تضمينهما لاستحقاقات السلام بحسب الاتفاق بين الطرفين بأديس أبابا ، ولم يتوصل الجانبان لاتفاق في قاهرة المعز ، وفيما بدأت الثورية تهاجم وفد الحرية ، حتى ولا حت في الأفق قضية منظمة نداء للتنمية ومشروع قرية ليبا بجبل مرة ، وما أن شغل الأمر الأسافير وإلتهبت به وبدا الهجوم الفظ على مدني حتى وسارع بتوضيح على صفحته بالفيسبوك قال فيه الآتي: (ما ممكن تصحى من النوم فجأة وتقرر إنك تتهم زول في ذمته ونزاهته وتقول دي الشفافية ..اتهامات مجانية لا يسندها دليل بل وتكذبها تقارير ومراجعات مالية وفنية .واي زول عنده علاقة بشغل المنظمات بعرف انه يستحيل تاخد قروش من منظمة الهجرة العالمية وبدعم المعونة الأمريكية ..و ما بتراجع شغلك من ناحية تنفيذ ومن ناحية أداء مالي .
تجيب عقد مشروع وتقول دي قيمته وتقول ما تم تنفيذه دي اتهام يا تثبته يا بيناتنا المحكمة ، تثبته بدليل مش تقول بلا مستند واحد ان الدعم لم يصل مستحقيه ..يقوم زول/ة يشيل البوست ويحوم به في الأسافير دا يخليك شريك في إشانة السمعة ، دي ما اسمها عاوز تتقصي…لو في زول في هذا الكوكب عنده دليل إدانة بل مجرد بلاغ اتهام رسمي لي ولا لمنظمة نداء (اي تهمة) ، عدا بلاغات حركة المرور طبعا 🙂 فليحضره هنا ..مجرد بلاغ وليس إدانة حتى ولو بلاغ فوضى في الطريق العام ..غير كدا في ما يخص المشروع مثار الاتهام وهو يعد من المشاريع الصغيرة من ناحية التمويل. في تقسيم أنواع التمويل والمنح او غيره من المشاريع ولكل من أراد أن يطلع على ميزانيات منظمة نداء فذلك متاح لمن طرق مكتبها .لو في زول عنده اتهام مدعوم باي مستند لي ولا لمنظمة نداء أي تهمة متعلقة بسوء استخدام المال العام فليتحفنا بها) انتهى التوضيح .
الانقسام يزداد
ربما توضيحات مدني لم تقنع بعض النشطاء فسارع البعض إلى تكذيبها ونشروا صوراً قالوا إنها تكشف المٌنفذ من المشروع في أرض الواقع ، في الوقت الذي إنبرى فيه آخرون للدفاع عنه بهشتاق إختاروا له شعار (مدني يمثلني) ، ويبدو أن عباس كان يتابع ذلك عن كثب فكتب على صفحته بالفيس بوك (أشكر كل من أظهروا تضامنهم على ثقتهم الغالية ..رغبتي الجادة من جعل الحدث دا أداة للتصدي لاستسهال الاتهامات الساي ، وزي مافي حرية تعبير في مسؤولية للكلمة ، بالقانون العنده اتهام يثبته والبتونس بأعراض الناس يتحمل نتيجة حرثه .
الشفافية مطلوبة من الجميع ، ولكن من يحمل تهمة للاخرين فعليها إثباتها وليس العكس ، وزاد شكري الجزيل لكل المساندة والدعم ، في مواجهة الاتهامات التي طالتني ، لفت نظري في هذه المساندة الدور الكبير للذين كانوا ينتقدون ترشيحي لمجلس الوزراء اما بدافع رؤيتهم لتعارض ذلك مع مبدأ تضارب المصالح ، أو تقديراً لمصلحتي من عدم التورط في السلطة الانتقالية وقفل ابواب اي مستقبل سياسي عقب الفترة الانتقالية ، وهذه مسالة جديرة بالتقدير كما ان آراؤهم ستكون محل اهتمامي وانا مقبل علي توضيح خياري حول مسالة قبول الترشيح من عدمها خلال الساعات القادمة.
صفحة منظمة نداء في الفيسبوك أتاحت صور وتقارير المشروع ، ومكاتبها مفتوحة على الدوام للاستفسار عن اي معلومة مالية وفنية عن كل مشاريعها فالشفافية لا غني عنها ، وبالمقابل فان اي اتهام او ترويج لاتهام سيكون مجاله القضاء ولن تجدي في إيقاف ذلك وساطة او تحانيس ، يعلم الناس كلهم غرض الحملة وتوقيتها واعلم المستفيدين منها ، كل من بتصدي للعمل العام ليس بكبير على المساءلة والمحاسبة ، ولكن كل من يقذف بالاتهامات الأخلاقية لتحقيق مارب سياسية فعليه أن يدفع ثمن ذلك بالمحاسبة والقانون .
الي هنا اوقف الحديث عن الفارغة ونمشي لي قدام في ما ينفع الناس) إنتهى.
حمدوك يعلن:
وفيما تتواتر الأنباء من داخل (قحت) تارة باستبعاد مدني من الترشيح وتارة أخرى بالمدافعة عنه والدفع به إلى وزارة مجلس الوزراء ، قطع حمدوك قول كل خطيب بتعيين مدني وزيراً للتجارة ،فرح من يؤيدون مدني بهذا الاعلان في الوقت الذي إستنكر فيه المعارضين خطوة حمدوك وخرجت مجموعات في بري متظاهرة ضد اختيار مدنى وزيراً للتجارة ، وفي المقابل رأى آخرون أن محاولات التخريب المعنوي ضد عباس يقودها النظام المخلوع وستزداد خاصة وأن الرجل أوكلت إليه أهم وزارة لمواجهة الدولة العميقة في كثير من المؤسسات التي تتبع للتجارة.
خروج:
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مرشحي (قحت) للجدل فـ(مناظر) (الفيلم) بدأت منذ الخلافات على ترشيحات المجلس السيادي وما حدث بشأن ترشيح التعايشي وطه المحامي دليل على ذلك ، كذلك موقف حزب البعث الأصل من ترشيح صديق تاور وغيرها من المواقف الأخرى تشير الى ذات المنحى ، ويبقى السؤال بعد كل هذا الفحص والتمحيص هل يواصل مدني المسير وتتوقف محاولات استبعاده أم ينحسر الرفض؟
الخرطوم: أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة