توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين النوبة والبني عامر الأحد

كَشَفَت مُبادرة حكماء ولاية البحر الأحمر، عن توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين قبيلتي النوبة والبني عامر، غداً الأحد لحماية السلم المُجتمعي بين مُكوِّنات الولاية.
وأكّد الناطق باسم المُبادرة خليفة هتيش حسب (أس. أم. سي) أمس، قيام حكومة الولاية بمجهودات كبيرة لإعادة السلم والحياة لطبيعتها بالولاية، ونوّه إلى استقبال الولاية عدداً من الوفود والإدارات الأهلية من كسلا وجنوب كردفان، بجانب وفد المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية المركزية، ووقفت الوفود على الأوضاع من خلال الجلوس مع حكومة الولاية واللجان الأمنية والقبيلتين، وزيارة المُصابين وأُسر الشهداء.
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