مبعوث من”حمدوك” يجتمع بالجبهة الثورية بجوبا

كشف رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى في تصريح لـ (باج نيوز) عن لقاء “الثورية” بموفد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في جوبا، وأوضح أن اللقاء تضمن النقاش حول مفوضية السلام وتكوينها.
وأبانت الثورية أن موفد رئيس الوزراء أكد للجبهة عزم واهتمام السلطات الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية قصوى.
وطبقًا لبيان تحصلت (باج نيوز) على نسخة منه طالبت الثورية السيادي ومجلس الوزراء بإتخاذ قرارات فورية تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة الواردة في الاعلان الدستوري، وعلى رأسها فتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، و إلغاء الأحكام الصادرة في حق بعض قيادات الحركات وإرجاع الممتلكات المصادرة، ودعت الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية والمطلبية للانضمام اليها أو التنسيق معها.
ومن المتوقع أن تلتقي الثورية بوفد من المجلس السيادي معني بأمر السلام خلال الأسبوع القادم.
باج نيوز