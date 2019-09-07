حمدوك يخاطب اجتماع أممي لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية

خاطب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم السبت، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي المنعقد في الخرطوم.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر لثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.
وقال حمدوك إن شعار الثورة “حرية، سلام وعدالة” سيشكل مستقبل البلاد مضيفًا أنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.
وتابع حمدوك: “نتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي ونأمل أن نرى نهجاً شاملاً لهذا الجهد.
وأردف: ” نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنُهج القائمة على الطلب.”
وفي اطار مجهوداتها المستمرة لدعم شعب السودان، ووفقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، بدأت الأمم المتحدة هذا الاجتماع بهدف التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في البلاد واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية. ومن المتوقع أن يقدم الاجتماع منهجًا منسقًا ومتماسكًا للأمم المتحدة يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع أولويات الحكومة الانتقالية.
ونقل السيد نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان تهنئة السيد أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهد بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال مؤكداً أنه “إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة”.
وألقت قوي يوب سون منسقة الأمم المتحدة المتحدة للشئون التنموية والانسانية كلمة أمام الاجتماع قائلة “إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان وسنتحلى بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلد.”
ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضاً حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد خلال المراحل الحالية والمستقبلية. وستتم مواءمة المواضيع التي ناقش خلال الاجتماع مع الإعلان الدستوري وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية رئيس الوزراء.
ويتوقع أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة وانخراطها مستقبلاً لضمان نجاح الحكومة الانتقالية.
باج نيوز