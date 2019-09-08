مناوي: رفضنا للوثيقة لم يكن لأجل المحاصصات والمناصب

أكد رئيس حركة تحرير السودان, مني اركو مناوي, ان الحركات المسلحة رفضت الوثيقة لانها لم تتضمن المواد الدستورية, قاطعاً بان الخلاف لم يكن لاجل الحصةل على المحاصصات او مناصب دستورية, انما لاجل تحقيق السلام الشامل ةحل قضايا المهمشين واللاجئين.
وقال “مناوي” ان رفض الحركات للوثيقة جاء لانها لم تتضمن ما تم الاتفاق عليه في اديس ابابا, وقال: على حكومة المجلس السيادي النظر لاستئصال العنصرية.
وأوضح ان الضغوط الخارجية لم تمارس على الحركات انما ستمارس على الحكومة الانتقالية من قبل دول الاقليم والمجتمع الدولي وذلك بحسب صحيفة المجهر السياسي, مبيناً ان المسار الوحيد لمعالجة مشكلة السودان هو حل قضايا الهامش وحقوقهم وتحقيق السلام:
الخرطوم: (كوش نيوز)