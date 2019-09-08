مستشفى الاربعين التخصصى ينظم يوم صحي بالعباسية

شرف المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الاستاذ الطيب محمد الشيخ اليوم الصحي الذي اقيم بمنطقة العباسية شرق بامدرمان والذي نظمه مستشفي الاربعين التخصصي باشراف شباب وثوار العباسية شرق واشتمل اليوم على عيادات وتشخيص عام مجاني بالتركيز على الامراض المصاحبة لفصل الخريف واثاره الصحية والبيئية بجانب الامراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.
واوضح المدير التنفيذي بان المحلية باشراف الادارة العامة للشئون الصحية والجهات المختصة سوف تعمل جاهدة لدعم الايام العلاجية ومثل هذه المبادرات مطالبا برفع الوعي الصحي والاهتمام بصحة البيئة وخلق مجتمع امدرماني معافي .
وأضاف بان المحلية انطلاقا من مسؤولياتها تنظر بعين الاعتبار لامر صحة الانسان في سلم الاولويات بجانب التعليم ومعاش الناس وتحسين الخدمات والرقابة الصحية وصحة البيئة والتنمية.
السودانى