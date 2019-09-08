“فيصل”: “الوثيقة” هي المرشد للحكومة الانتقالية

قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، إن الحكومة المدنية الانتقالية ستسترشد في عملها بإعلان الحرية والتغيير، والوثيقة السياسية والوثيقة الدستورية، بجانب خطط الوزارات، وذلك من أجل تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح فيصل في تصريحات صحفية، عقب أداء وزراء الحكومة الانتقالية القسم في القصر الجمهوري، أن هذه المرحلة تعد مرحلة جديدة من تاريخ السودان.
وأوضح وزير الإعلام أنهم أمام مرحلة جديدة يملؤها عزم أكيد، للوفاء بالعهد للشهداء والشعب، والعمل على تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء، مجدداً العزم والتأكيد للشعب على صيانة التضحيات التي حلم بها عبر الجهد والعمل.
وامتدح دور أبناء الشعب السوداني الذين قدموا أرواحهم فداء للثورة حتى أضحى هذا اليوم ممكناً، مشيداً بشجاعة وبسالة الشعب السوداني في إنجاح الثورة الشعبية.
وأشار إلى أن الثورة لم تبدأ من فراغ، وإنما استلهمت روحها من نضال كل الشعب من مختلف فئاتهم.
الشروق