السودان يجتاز اختبار جودة الأدوية بمنظمة الإيقاد

شارك المجلس القومي للأدويه والسموم في اختبار جودة الأدوية بالمناطق الحدودية المستهدفة بمنظمة الإيقاد وأثبتت التحاليل التي تم إجراؤها مطابقتها للمواصفات؛ مما يعني توفر الظروف المناسبة لضمان جودة الدواء في قنوات توزيعه المختلفة حتى في المناطق الحدودية.
وقد طالبت منظمة الإيقاد من بعض الدول كالسودان ،جنوب السودان، اثيوبيا، يوغندا، كينيا، الصومال وجيبوتي بعمل مسح وأخذ عينات لأدوية معينة في المناطق الحدوية .
وقال المجلس في تعميم صحفي اليوم إن عينات الأدوية التي طلبت من السودان كانت من منطقة جودة بولاية النيل الأبيض والقلابات بالقضارف، منها أدوية للصناعة الوطنية خاصة بالأطفال وأخرى تتعلق بالصحة الإنجابية، وتم إرسالها الى مختبر في دولة اثيوبيا وكانت النتيجة أن الأدوية السودانية مطابقة للمواصفات مقارنة بوجود بعض الأدوية غير المطابقة في الدول الأخرى.
الخرطوم 8-9-2019م (سونا)