أسرة المعلم الشهيد تنفي الحكم بالإعدام على المتهمين

نفى شقيق الشهيد المعلم (أحمد الخير)، سعد الخير خبر انتهاء القضية بمحاكمة 41 متهماً بالإعدام حتى الموت. وأشار في تعميم صحافي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه إلى أن أية رسالة حول القضية لا تصدر منه أو من الناطق الرسمي بإسم هيئة الاتهام الدكتور عادل عبدالغني غير صحيحة.
وأزجت أسرة المعلم الشهيد الشكر للثوار الذين كانوا حضوراً في المحكمة مطالبين بالقصاص. كما ثمنت حضور بعض أسر شهداء ثورة ديسمبر المعلمين ولكل الشرفاء الذين يقفون خلف القضية.
يذكر أن جلسات المحاكمة تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.
الخرطوم: ندى محمد أحمد