اجتماع برئاسة وزيري الخارجية السوداني والمصري.. شكري: السودان تجاوز الصعوبات بطريقة تدعو للإعجاب

ترأست وزيرة الخارجية السيدة أسماء محمد عبد الله ووزير الخارجية المصري السفير سامح شكري يوم الإثنين الاجتماع المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين.
رحبت السيدة الوزيرة في كلمتها بزيارة الوزير وأبدت سعادتها بأن يكون أول لقاءاتها بوزير خارجية مصر وعبرت عن تقديرها للحكومة المصرية لمساندتها خيار الشعب السوداني في ثورته.
وأكدت حرص السودان على علاقات حسن الجوار وتقوية العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء والانفتاح على الفضاء الدولي.
ولفتت لأهمية اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين وتقوية آليات التعاون الثنائي بينهما وقدمت الدعوة للجانب المصري لاجتماع اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة في أكتوبر القادم وكذلك لجنة المعابر.
من جانبه قدم وزير الخارجية المصري التهنئة للسيدة الوزيرة بمناسبة توليها المنصب، وجدد التهنئة للشعب السوداني باستكمال إقامة مؤسسات الحكم الانتقالي واستعادة الاستقرار للبلاد.
وقال إن السودان تجاوز الصعوبات التي كان يواجهها بطريقة تدعو للإعجاب. وجدد احترام مصر لخيارات الشعب السوداني وحرصها على استقلالية قراره.
وأشار الوزير إلى أنه تناول مع السيدة الوزيرة تفعيل الآليات الثنائية القائمة واستمرار التشاور السياسي بين قيادتي ومسؤولي البلدين.
وأعلن أن البلدين على مشارف البدء في تنفيذ الربط الكهربائي في أكتوبر المقبل. کما قدم الدعوة للسيدة الوزيرة لزيارة القاهرة.
الخرطوم 9-9-2019م (سونا)