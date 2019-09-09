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سياسية

2019/09/09

2019/09/09


الصحة: ارتفاع نسبة الاصابة بالملاريا بكل ولايات السودان



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كشف مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول أن نسبة الملاريا ارتفعت في كل الولايات مقارنة بالسنوات العشر السابقة.

ولفت المقبول إلى أن 90% من البلاد تعتبر مستنقعات مياه، معلنا الحاجة لتوفير مبيدات البعوض والذباب.

من جانبها كشفت مدير إدارة الصحة العالمية بالصحة الاتحادية د. سارة محمد عثمان، أن هناك خمس ولايات تعتبر أمام تحد كبير، مشددة على ضرورة تنفيذ العديد من الحملات للتخلص من الذباب والبعوض، لافتة إلى أن الحملة الواحدة تقدر بمبلغ 11 ألف دولار فضلا عن حاجة ولاية الخرطوم لمبلغ 100 ألف دولار.

الخرطوم 9-9-2019م (سونا)

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