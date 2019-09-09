وزيرة التنمية الاجتماعية تصف وزارتها بأنها متعلقة بمعاش الناس ورفاهية الشعب السوداني

باشرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ مهامها يوم الإثنين بالوزارة، والتقت بمكتبها بوكيل الوزارة أسمهان أحمد البشير حيث تعرفت على كل ملفات العمل الاجتماعي والوزارة ومهامها واختصاصاتها والوحدات التي يشرف عليها الوزير.
كما تحدثت عن مهام وتحديات المرحلة القادمة من خلال اجتماعها الموسع الذي عقدته مع مؤسسات ووحدات الوزارة وترحمت في بداية حديثها على شهداء الثورة وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين .
وأعربت الوزيرة عن أملها في تقديم نموذج يحتذى به في العمل الاجتماعي، ودعت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز الشراكات الداخلية والخارجية وتحسين الخدمات للمستهدفين والانفتاح على كل ولايات السودان .
ووصفت وزارتها بأنها متعلقة بمعاش الناس ورفاهية الشعب السوداني وبأنها هي المؤشر الحقيقي لقياس الأثر للحكومة في الفترة الانتقالية، وقالت الوزيرة إن أبوابها مشرعة للجميع .
وشددت على أهمية التنسيق وتذليل كل الصعاب والتحديات خلال الفترة القادمة، وأكدت أن هنالك إرادة شعبية وسياسية للتغيير وإن الثورة كانت مشهودة بالحراك السلمي وكانت نموذجا وصبر فيها الشعب السوداني وهو مفعم بالأمل والثقة.
لخرطوم 9-9-2019م (سونا)