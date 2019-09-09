تجمع المهنيين يكشف عن مشاركته في “3” مستويات خلال الفترة الإنتقالية

كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن تواجده خلال الفترة الانتقالية في ثلاثة مستويات، وأعلن عن تحركات لتعديل قوانين العمل في البلاد والضغط على الجهات المُختصة في هذا الشأن.
وقال القيادي بتجمع المهنيين الرشيد سعيد في مؤتمر صحفي، بدار التجمع بالخرطوم يوم “الإثنين”، إن التجمع سيكون موجوداً في ثلاث مستويات خلال الفترة الانتقالية بداية بـ “المجلس التشريعي” لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، والتعبير عن قضايا المواطنين، وأكد أن التجمع سيكون موجودأً أيضاً في النقابات للدفاع عن قضايا العمال والمهنيين، وأشار إلى أن المستوى الثالث التواجد في “الشارع” وتحريك الإحتجاجات متى ما تطلب الأمر.
ونوه سعيد إلى أن التجمع يسعي لتعديل قوانين العمل والخدمة، وأشار إلى أنه سيعقد لقاء مع وزيرة العمل والضمان الاجتماعي لتوضيح تصورهم في هذا الشأن، وأكد أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في مسألة تعديل قوانين.
الخرطوم : باج نيوز