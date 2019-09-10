خروج قطاع الكهرباء من الموارد المائية

كشف وزير الموارد المائية والري البروفيسور ياسر عباس، عن خروج الكهرباء من مكون الوزارة، لتطوير القطاع مع الإبقاء على تبعية الخزانات للوزارة، مؤكداً بأن هذا النموذج حقق استقراراً في عدد من الدول، وقال في تصريح أمس، إن برنامج المرحلة المقبلة للوزارة يستهدف زيادة الإنتاج وتجويد الأداء وتطوير بنيات الري كأولوية وإقامة المشاريع الجديدة، وأضاف : برنامج حصاد المياه يعتبر برنامجاً أساسياً خلال المرحلة القادمة، لمردودها الإيجابي على تنمية الريف وعودة النازحين، داعياً إلى أهمية توحيد جهود العاملين في الوزارة لقيادة المرحلة القادمة والعمل بروح الفريق لتحقيق النجاح المطلوب، موضحاً أن معركة البناء و التعمير لا تقل ضراوة عن معركة التغيير.
الخرطوم :ابتهاج
صحيفة السوداني