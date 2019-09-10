دهب يقود وفد لجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا

يقود السفير عمر دهب وكيل وزارة الخارجية وفد السودان للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا والتي تبدأ أعمالها بالخميس بأنقرا ويرأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية التركية.
وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة السودان للانباء إن الاجتماعات ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية .
وأضاف أن الجانبين سيبحثان أيضا تفعيل أطر وهياكل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث وتنسيق الدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية؛ بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات هي أول لجنة تشاور سياسي تنعقد بعد نجاح الثورة المجيدة.
الخرطوم 10-9-2019م (سونا)