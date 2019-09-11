غندور يدير حواراً مباشراً مع عضوية الوطني عبر (الفيس بوك)

قرر رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور ترتيب لقاء مباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة به وصفحة الحزب, مع العضوية بغية مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المختلفة.
وخاطب غندور عضوية الحزب: (سنناقش كل مرة نقاطاً محددة وساتر لكم اقتراح المحاور في تعليقات هذا المنشور, بجانب تحديد المحاور بعد مراجعتها لتكون محاور نقاش البث المباشر والاجابة على الاستفسارات, وعزا غندور الخطوة للرغبة الكبير لاعضاء الوطني بشأن ذلك, لافتاً بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان اول بث مباشر سيكون خلال هذا الشهر وسيتم الترتيب له بعد اسبوعين كحد ادنى.
الخرطوم: (كوش نيوز)