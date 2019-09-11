الأمم المتحدة: 41 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، تسجيل 41 حالة يشتبة بإصابتها بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأضاف التقرير أن وزير الصحة السوداني أكرم على التوم، أكد وجود 4 حالات مصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة السودانية أعلنت أن 4 من أصل 6 عينات تم الحصول عليها من مرضى الإسهال الحاد، كانت إيجابية أي حاملة لفيروس الكوليرا، وذلك في المختبر الوطني للصحة العامة.
وأوضح أن الكوليرا هي عدوى الإسهال الحادة الناجمة عن تناول الطعام أو المياه الملوثة بالبكتريا.
وأكد على تفعيل فرقة العمل الوطنية لمكافحة الكوليرا، الثلاثاء، من قبل وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.
ووفق التقرير الأممي، فإنه منذ 9 سبتمبر/ أيلول الجاري 2019، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 41 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا من ولاية النيل الأزرق.
وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أول حالة موثقة في الثاني من الشهر نفسه، بمنطقة قنيص في مدينة الروصيرص بالنيل الأزرق.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، رسميا، بوجود 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق.
كما أعلنت، في بيان، وفاة 3 أشخاص وإصابة 37 بالإسهال المائي بالولاية الحدودية مع إثيوبيا.
والسبت، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار.
ودعت الحركة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إلى الإسراع في “مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن”.
وكالة الاناضول