قلواك لـ (الصيحة): اتفاق شامل بين الحكومة والحركات المسلحة

كشف المستشار الأمني لحكومة جنوب السودان توت قلواك، عن اتفاق شامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بجوبا أمس، وأعلن عن اجتماع تفاوضي بين الوفدين لإعلان الاتفاق النهائي والذي أهم بنوده وقف الحرب واستمرار السلام.
وقال قلواك لـ (الصيحة) أمس، إن هنالك اتفاقيات أخرى مُتوافَق عليها تصب في صالح المنطقتين، بعد توقيع الاتفاق المبرم بين الجانبين، وقال إن المجلس السيادي بذل جهوداً مقدرة لطي الخلاف وتنفيذ ما طلبته الحركات المسلحة عبر مطالب وشروط رآها المجلس مناسبة لاتفاقية من أجل الصلح ووقف العدائيات والحرب معاً. ووعد قلواك بأنه ستتم اليوم آخر خطوة في الاتفاق الذي احتضنته جوبا بعدما تبنى الرئيس سلفا كير ميارديت الوساطة بينهما، وقد نجح في ذلك الاتفاق.
الصيحة