الشرطة توضح حقيقة الصورة التي جمعت بين وزير الداخلية والكاردينال

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيد وزير الداخلية مع السيد اشرف سيد احمد الكاردينال تم تناولها في غير سياقها وتعميما للفائدة وتوضيحا للحقائق نوضح الشرطة السودانية التالي في بيان صحقي حصل عليه محرر النيلين.
تعيين الفريق شرطة الطريفي ادريس دفع الله وزيرا للداخلية وجد ارتياحا وسط قوة الشرطة في الخدمة والمتقاعدين وقد تداعت العديد من فئات وشرائح المجتمع لتهنئته بثقة قيادة الدولة وكانت زيارة السيد اشرف الكاردينال في هذا السياق باعتباره من اسرة شرطية ووالده ضابط شرطة برتبه رفيعة وقد زامل السيد وزير الداخلية خلال سنوات خدمته بالشرطة وتم اخذ الصور التذكارية للسيد الوزير مع عدد من المهنئين افرادا وجماعات بصالون وزارة الداخلية .
واكد اللواء شرطة حقوقي د.حسن حامد احمد عبد الرحيم مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة ان السيد وزير الداخلية لم يدلي بتصريحات صحفية لاي موسسة اعلامية او افراد منذ توليه اعباء الوزارة .
وهذا ما لزم توضيحه
الخرطوم/معتصم السر/النيلين