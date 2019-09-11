الطريفي ومدني يبحثان تقنين التجارة بين السودان ودولة الجنوب

التقى الفريق شرطة (حقوقي) الطريفي ادريس دفع الله وزير الداخلية بمكتبه الأربعاء بالسيد مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة بحضور الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك.
وأوضح رئيس هيئة الجمارك أن اللقاء تناول تقنين التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان من خلال فتح المعابر لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا جاهزية الجمارك للعمل بتلك المعابر لتكملة كافة الاجراءات الجمركية عبر الربط الشبكي خاصة وان الحركة التجارية تعود بفوائد في مجال الصادرات للدولتين بجانب الحد من عمليات التهريب بوجود (9) معابر حدودية بين البلدين.
من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب خاصة هيئة الجمارك في الاستفادة من المعلومات والبيانات الخاصة بحركة التجارة، مشيرا الى أن اللقاء وقف على أهمية تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة عبر الخطط والبرامج الاقتصادية.
سونا