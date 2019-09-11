وزير العدل يؤكد أهمية مراجعة القوانين

باشر وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري مهامه بوزارة العدل والتقى برؤساء الادارات المتخصصة بالوزارة واستمع الوزير الى تنوير حول مهام واختصاصات اداراتهم واكدوا انهم سيكونوا سنداً له في اداء مهامه .
من جانبه اكد وزير العدل اهمية العمل بروح الفريق الواحد من اجل اجراء تغيرات مؤسسية وغير مؤسسية لمواكبة التطورات السياسية التي حدثت في السودان، مؤكداً اهمية اجراء اصلاحات في الوزارة حتى تكون فاعلة في الاسهام في التحول، مبيناً إن هنالك خطة لمراجعة النظام القانوني واصلاح القوانين والاسهام في اصلاح التعليم القانوني.
واكد عبد الباري أن هنالك برامج تحتاج الى تفعيل بالوزارة على رأسها حوسبة ورقمنة العمل لتيسير العمل والمعاملات، مشيراً الى ضرورة اعادة هيكلة وزارة العدل حتى تكون اكثر فاعلية .
وأكد اهمية مراجعة القوانين والاستفادة من تجارب بعض الدول باستخدام التشريعات لضمان استمرارية مؤسسات الدولة دون التأثر بأنظمة الحكم وذلك بتحويلها الى مؤسسات بيروقراطية بحتة .
السوداني