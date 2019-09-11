الناطق الرسمي للشرطة السودانية ينفي تغيير الجواز

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة (حقوقي) عمر عبدالماجد بشير أي اتجاه لتغيير أو الغاء جواز السفر السوداني وأن ما رشح مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار تماما من الصحة.
وذكر الناطق الرسمي في تصريح لـ(سونا) أن المدير العام لقوات الشرطة قد شكل في وقت سابق لجنة لمراجعة شهادات القيد المدني لطالبي الجنسية بالتجنس، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد خدمات اضافية نوعية في استخراج الجواز خارج السودان للجاليات الكبيرة.
يذكر أن جواز السفر السوداني تم انتاجه بأحدث المواصفات الفنية والتأمينية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها.
الخرطوم 11-9-2019م (سونا)