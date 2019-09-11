البدوي: انتقال عمل المنظمات الانسانية للتنمية المستدامة

أكد د.إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن المرحلة القادمة سيتم فيها انتقال عمل المنظمات من العمل الطوعي والانساني الى التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالحروب، وقال إن هذه المنظمات لها تجارب مهمة في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية والحروب في المناطق الثلاث دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بجانب المناطق الأخرى، داعياً لتكامل وتضافر الجهود والعمل الدؤوب مع كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية .
وتعرف الوزير على مجهودات المنظمات لوضع برنامج محكم واستصحاب التجربة التفصيلية التي تتوفر للمنظمات بالسودان وتقديم برنامج للمجتمع الدولي لتنمية هذه المناطق الثلاث من قبيل توطين النازحين وتعمير البنيات التحتية للتعليم ،الصحة والزراعة، مبيناً هذه المشاريع التفصيلية تشترك فيها الجهات المعنية من وزارات الزراعة، الرعاية الاجتماعية والصحة .
وكشف د.البدوي عن وضع برنامج لهذه المرحلة يتم تقديمه للمجتمع الدولي يستند على التعاون مابين الحكومة السودانية والمنظمات الوطنية والاجنبية العاملة في مجال العون الانساني لتمويل التنمية المستدامة، واضاف أن هذا سيساهم مساهمة كبيرة في عملية السلام التي يقودها رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي .
جاء ذلك لدى اجتماعه الموسع بممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة بالسودان، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.عبد المنعم محمد الطيب و د.محمد السناري مصطفى مفوض العون الانساني .
وثمن د.عبد المنعم محمد الطيب بما قامت بها المنظمات الوطنية في الفترة الماضية في تقديم برامج ملموسة نالت رضاء المواطن، مطالبا إياهم ببذل المزيد لإنجاح المرحلة القادمة .
ومن جانبهم رحب مدراء المنظمات بالحكومة الجديدة برئاسة حمدوك ووعدوا ببذل المزيد من الجهد للعمل معها جنباً إلى جنب لإنجاح البرامج المراد تنفيذها للمرحلة القادمة، وأكدوا أن لهم أولويات تنموية سيقومون بتنفيذها في الفترة القادمة، وسيتفاعلون مع النداءت التي تطلقها الحكومة في مجال النهوض بالسودان، وعلى الحكومة الاستفادة من القوة البشرية والخامات المعدنية والزراعية والثروة الحيوانية لزيادة دخلها القومي .
وفي الختام اتفق الاجتماع على تنظيم ورشة بأكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية بين وزارة المالية ومفوضية العون الانساني تشارك فيها المنظمات الوطنية والاجنبية، من أجل التعرف على النجاحات والإشكالات ووضع خارطة طريق للفترة القادمة .
الخرطوم 11-8-2019م (سونا)