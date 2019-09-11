دول افريقية تطالب برفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005.
وأصدرت الدول بيانا قالت فيه، إن السودان شهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، وأنّ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي ألغى العقوبات المفروضة على السودان لهذا السبب، وإننا نطالب مجلس الأمن باتخاذ نفس الخطوات وإلغاء العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وتشمل العقوبات المفروضة على السودان، حظر الأسلحة، وتجميد أرصدة الدولة في المصارف العالمية وحظر السفر على بعض المسؤولين.
ودعت الدول الثلاث ممثلي الحكومة السودانية الجديدة الى تطبيق خارطة الطريق في محاولة لكسب صوت الولايات المتحدة الأمريكية الى جنبها من أجل انتقال سلس للسلطة في بلادهم.
واشنطن 11-9-2019م (بترا)