رئيس الأركان يلتقي بالملحقين العسكريين القطري والفرنسي

إلتقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الاركان المشتركة المكلف بمكتبه اللواء الركن سامي الجتال الملحق العسكري بسفارة دولة قطر والمنتهية فترة عمله بالبلاد .
وأشاد رئيس الأركان المشتركة بمجهودات الجتال في تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك خلال فترة عمله بالسودان.
من جانبه أشار اللواء الركن سامي الجتال إلى التواصل بين البلدين ودفع وتطوير العلاقات خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، مثمنا الفرص التي يتيحها السودان لتدريب القطريين في المعاهد والكليات العسكرية، معربا عن شكره وامتنانه للسودان حكومة وشعبا وقيادة القوات المسلحة على التعاون الذي وجده خلال فترة عمله التي أمضاها بالبلاد.
وفي ذات السياق استقبل رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استقبل المقدم إلكس كروز الذي تسلم مهامه ملحقا عسكريا جديدا لفرنسا بالخرطوم، مؤكدا أن السودان يتطلع لتطوير علاقات التعاون العسكري بينه وفرنسا في كافة المجالات خاصة والبلاد تدخل مرحلة جديدة.
فيما أكد كروز حرص بلاده على ذلك، مشيرا إلى أن الاوضاع الجديدة في السودان مواتية لترفيع شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.
الخرطوم 11-9-2019 (سونا)