4 خرافات عن إنقاص الوزن .. تجنبيها

بمجرد التفكير في بدء نظام غذائي لإنقاص الوزن هناك الكثير من الأفكار التي يعتقد الكثير أنها تساهم في إنقاص الوزن سواء الحرمان من تناول أمر ما أو إيقاف عادة يومية.
كشف موقع «bebeautiful»، عن عدد من الخرافات التي يتبعها الكثير خلال إنقاص الوزن، ومنها:
– الخرافة الأولى هي التوقف عن الإفطار يجد الكثير أن التوقف عن تناول وجبة الفطور أمر جيد ووسيلة مثالية لإنقاص الوزن، ولكن هذا غير صحيح، فإن عدم تناول هذه الوجبة أسوء شيء يمكن القيام به لصحتك، فاهم الوجبات خلال اليوم هي الفطور، وهنا ينصح بتناول وجبة غنية بالبروتين وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية.
-الخرافة الثانية تناول المكملات الغذائية تساعد في التخلص من الوزن، قد يكون هذا صحيح ولكن هناك الكثير من المكملات المتواجدة والمتداولة وهي عديمة الفائدة تماماً بجانب أنها لها الكثير من الآثار الجانبية السلبية التي تساعد في تدمير الصحة بعد مرور بعضاً من الوقت.
– الخرافة الثالثة هذا النظام الغذائي يناسبك، هناك خرافة بإن ما يصلح من نظام غذائي لشخص يناسب الآخر وهذا غير صحيح، من الضروري التأكد من أن النظام الغذائي الذي سيتم الاعتماد عليه مناسب للصحة ولوزنك.
– الخرافة الرابعة هي وقف الكربوهيدرات في إنقاص الوزن، هذا غير صحيح فليس كل الكربوهيدرات سيئة لجسمك.، الكربوهيدرات المنخفضة الدهون في الواقع تعزز فقدان الوزن.
المصري اليوم