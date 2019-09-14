أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م
ألوان:
عبد الحى يوسف يهاجم وزيري العدل والشؤون الدينية بسبب تصريحاتهم الصادمة
“السيادي” يطلع على لقاء حمدوك مع “الثورية”
وفاة “5” وإصابة “67” مواطناً بالكوليرا في النيل الأزرق
ٱخبار اليوم:
إرتفاع إصابات ووفيات الكوليرا بالنيل الأزرق إلى«67» إصابة و«5» وفيات
الرئيس الأريتري اسياس أفورقي يصل البلاد اليوم
قراءة تحليلية لـ«أخبار اليوم» حول مفاوضات جوبا
«أنصار السنة» ترحب بحكومة حمدوك وتحذر من المساس بالدين
تأجيل ورشة عمل حول قضايا الذهب بطلب من وزير المالية
المجهر:
(أسياس أفورقي) يزور الخرطوم اليوم
(عبد الحي يوسف) يشن هجوماً على وزيري العدل والشؤون الدينية
الإنتباهة:
صديق تاور لـ (الإنتباهة): لا مبرر للمواكب الآن
ياسر العطا لـ (الإنتباهة): يمكن توسعة مجلسي السيادة والوزراء.. النيابة تباشر التحري في فساد بـ (الزكاة)
تسرب دواء (مغشوش) لصيدليات الخرطوم.. وفاة وإصابة (72) شخصاً بـ (الكوليرا) في النيل الأزرق
السوداني:
خلافات بين العسكر والمدنيين في اجتماع عاصف للسيادي
استئناف الدراسة بمدارس الخرطوم اليوم ووقفة احتجاجية للمعلمين رفضاً لالغاء عطلة السبت
وكيل الصحة لـ (السوداني): لا إصابات بالكوليرا في الخرطوم
اليوم التالي:
مواجهة ساخنة في المجلس السيادي بسبب مليونية استقلال القضاء
محامون يتقدمون ببلاغ ضد التلفزيون القومي وادارته
أطباء السودان: (12) مصاباً في (مليونية) أهداف الثورة
الخرطوم وجوبا تتفقان على مراجعة الاتفاقيات النفطية
تجمع المعلمين بالخرطوم يعلن رفضه إلغاء عطلة السبت
الصيحة:
رئيس (الثورية) يكشف لـ (الصيحة) كواليس لقائهم مع حمدوك
ارتفاع ضحايا الكوليرا بالنيل الأزرق إلى (5) وفيات و(67) إصابة
دفاع البشير: حبس (حاتم حسن بخيت) ضغط غير قانوني على القضية
آخر لحظة:
وزير لـ (المواطنين): (جيبو الأدلة للفساد والعدالة بالكواريك ما بتحصل)
حمدوك: ستتم هيكلة الدعم السريع وأفخر بانتمائي السابق للشيوعي
أكرم: (لن نسيس الصحة وأي زول بنعالجو لو كان البشير)
استئناف الدراسة اليوم واحتجاجات لإلغاء عطلة السبت
الدار:
شاب يسدد طعنة في العنق لفتاة ويرديها قتيلة
بالصورة والقلم: حمدوك يضع زهوراً على قبر الراحل جون قرنق
اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير
تجمع المهنيين يدين مواجهة الثوار بالغاز المسيل للدموع ويعلن عن مليونية جديدة
تراجع كبير في أسعار السيارات وسعر (الكليك) يصل 400 ألف أمس
الإعدام شنقاً لقاتل أجنبي بولاية الجزير
الوطن:
رئيس الوزراء يكشف ملامح أجندة زيارته لـ “نيويورك”
“حماية المستهلك” تطالب باغلاق المدارس الخاصة وأيلولتها للحكومة
“أنصار السنة” ترحب بالحكومة وتحذر من المساس بالدين
طرح سلع استهلاكية مخفضة بالخرطوم
حمدوك: اجتماعات جوبا تمهد لسلام شامل بالسودان
انعقاد أول اجتماع للمجلس السيادي عقب تظاهرات تطالب بتعيين رئيس القضاء
العلاج في المستشفيات الحكومية .. رحلة من العذاب والألم .
النيلين