أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م
ألوان:
المحكمة تشطب تهمة التعامل يالنقد الاجنبي ضد الرئيس السابق عمر البشير
وفاة وإصابة (11) شخصا في حادث مروري بكوبري الفتيحاب
السودان يشارك فى مفاوضات سد النهضة بالقاهرة
افورقى فى الخرطوم بعد قطيعة استمرت لسنوات.
أخبار اليوم:
أفورقي يجري مباحثات مهمة بالخرطوم مع البرهان وحميدتي وحمدوك
جلسة مثيرة لمحاكمة الرئيس المعزول : المحكمة تسقط تهمتين والبشير يواجه إتهامات بالثراء الحرام
مصرع وإصابة «11» مواطنا في حادث مروري مروع بجسر الفتيحاب
بمشاركة وزير الري : مباحثات جديدة حول سد النهضة تبدأ اليوم بالقاهرة
الانتباهة
حذف تهمة عن المعزول
لقاء بين”السيادي” و”التغيير” حول تسيير المواكب
حسم تعيين رئيس القضاء خلال أسبوع
شاهد: البشير تبرّع بـ”1.2 مليون يورو تمثّلت في معدات عسكرية لدولة مجاورة
طعن في المحكمة العليا ضد قرار التمديد للاتحادات
إبراهيم الشيخ: تكوين وفد التفاوض مع الحركات بالتراضي
السوداني
قوش يخرج عن صمته: دوري في التغيير يعرفه جنود مجهولون بلجان الأحياء
معلومات مثيرة في جلسة محاكمة البشير وحذف تهمة حيازة عملة محلية
عيساوي لـ”السوداني”: سأكون سعيدًا إذا أقالوني من التلفزيون
مصرع وإصابة”11″ شخصًا في حادث بالقرب من كوبري الفتيحاب
استئناف الدراسة بالخرطوم وتلاميذ يمتنعون عن الحضور لمدارسهم
وصول”4″ بواخر محمّلة بالقمح لميناء بورتسودان
الدقير يستنكر مواجهة المواكب السلمية بالهراوات والغاز المسيل للدموع
وزير المالية: ترتيبات لفتح حساب وديعة” دولار الكرامة”
الصيحة
انسحاب الشركات الصينية والماليزية والهندية من النفط السوداني
مدير”سودانير” يكشف لـ”الصيحة” حقائق طائرة الإيرباص بأوكرانيا
المحكمة تشطب تهمًا ضد”البشير” وترفض طلبًا للدفاع
أفورقي يبحث مع المسؤولين بالخرطوم أمن المنطقة وتعزيز العلاقات
وفاة وإصابة”11″ شخصًا في حادث بين”قلاب وهايس” بالخرطوم
انفراج نسبي بالمصارف وانحسار”الصفوف” بالصرافات الآلية
التيار
في الجلسة الخامسة..تطوّرات ماراثونية في محاكمة المخلوع
عبد الواحد: حكومة التكنوقراط”وهم” أزمة السودان تحتاج حلاً سياسيًا
الخطيب: الشيوعي لا يسعى لانتخابات مبكرة
القضارف: وقفة احتجاجية لقوى الحرية والتغير تطالب بإقالة الوالي
الجريدة
الشيوعي: الدعم السريع”مليشيا” ولن نضمها لـ”الجيش”
عبد الواحد يهاجم قوى الحرية وعقار يتمسّك بالحكم الذاتي للمنطقتين
إبراهيم الشيخ يكشف أسرار جديدة لـ”الجريدة” عن إطاحة ابن عوف ولقاءه برهان
مبادرى استعادة نقابة المهندسين ترفض أيلولة الاتصالات للدفاع
المحبوب عبد السلام: لابد من تمييز الدين عن الدولة
التعايشي يعلن استعداده عن التنازل من منصبه لأجل السلام
الوطن:
حذف تهم “النقد الأجنبي” والمحكمة ترفض إعادة استجواب البشير
مصرع واصابة “11” شخصاً في حادث مروري بكوبري “الفتيحاب”
تجمع المهنيين: تفكيك دولة التمكين مسألة وقت
القاهرة تستضيف مباحثات سد النهضة اليوم
القضايا المتداخلة بين الخرطوم وأسمرا تتصدر أجندة أفورقي بالخرطوم
النيلين