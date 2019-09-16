حقيقة إساءة فتاة سعودية للذات الإلهية والرسول عبر ”تويتر“

نشرت حسابات في موقع ”تويتر“، بأسماء نسائية مستعارة، تغريدات مسيئة للذات الإلهية وللرسول محمد عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينهال مغردون من مختلف دول العالم العربي بالهجوم على هذه الحسابات وإبلاغ إدارة ”تويتر“ لحذفها.
وزعم بعض المغردين أن أحد هذه الحسابات مملوك لفتاة سعودية، وبدأوا توجيه النقد لها ولبلادها، تحت وسم يربط بين تلك الإساءة وفتاة سعودية، لتأخذ القضية منحى آخر، إذ تدخل عدد كبير من السعوديين لإثبات زيف تلك المزاعم.
ويقول مغردون سعوديون إن ربط تلك الإساءة بفتاة سعودية دون وجود أي دليل يثبت هوية مالك أو مالكي الحسابات التي تبادلت التغريدات والردود المسيئة، يعكس وجود نية بتعمد ربط الحادثة بالمملكة بهدف الإساءة إليها.
وربط عدد من المغردين السعوديين بين التغريدات المسيئة ومغردين محسوبين على قطر، يكتبون بأسماء مستعارة، ويعملون على الإساءة للسعودية وقادتها، ونشر الكثير من الشائعات بين مواطنيها.
وقال المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، في تعليق على ربط الإساءة بفتاة سعودية ”موضة خلايا عزمي الجديدة، إنهم يصنعون حسابات وهمية غير معروفة تسيء للدين الإسلامي، ثم يقومون بإطلاق هاشتاقات بما معناه (سعودي يسيء للدين الإسلامي) وينشرون كلامًا فيه إساءات يُحرم نشرها، بهدف ربطها بالسعودية“.
صحيفة المواطن